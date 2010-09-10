Ремонт
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41
Ремонт
Подскажите в какой сервис обратиться, чтобы мне поменяли АКПП, а то я даже не совсем понимаю что это.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ремонт
Я вот сам себе менял коробку, вернее одну передачу, в этом нет ничего сложно. Я посмотрел видео на ютубе и в точности все повторил, важно просто купить хорошие запчасти. Рекомендую брать в интернете, потому что там всегда найдется нужная запчасть и цена на нее будет меньше, чем в обычных магазинах. Где забрать запчасти тебе уже после оформления заказа скажет менеджер магазина.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автосалоны и сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей