Ремонт

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Верочка Якушева
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41

Ремонт

Сообщение Верочка Якушева » 12 июн 2019, 22:33

Подскажите в какой сервис обратиться, чтобы мне поменяли АКПП, а то я даже не совсем понимаю что это.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ремонт

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2019, 16:07

Я вот сам себе менял коробку, вернее одну передачу, в этом нет ничего сложно. Я посмотрел видео на ютубе и в точности все повторил, важно просто купить хорошие запчасти. Рекомендую брать в интернете, потому что там всегда найдется нужная запчасть и цена на нее будет меньше, чем в обычных магазинах. Где забрать запчасти тебе уже после оформления заказа скажет менеджер магазина.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Ремонт

Сообщение Алексеич » Сегодня, 14:49

О, да. Автомобили всегда требуют немало вложений.
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Ремонт

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 15:56

Да, согласна. Это очень дорого и затратно - содержать автомобиль.
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