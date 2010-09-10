Копия iPhone8
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 июн 2019, 18:34
Копия iPhone8
Добрый день
Хотел спросить совета - может кто в теме - стоит брать айфон8-копию?
Вдруг кто пользовал эту штуковину? или не стоит заморачиваться?
Хотел спросить совета - может кто в теме - стоит брать айфон8-копию?
Вдруг кто пользовал эту штуковину? или не стоит заморачиваться?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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