Копия iPhone8

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Johnnyanymn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 18:34

Копия iPhone8

Сообщение Johnnyanymn » Вчера, 23:42

Добрый день
Хотел спросить совета - может кто в теме - стоит брать айфон8-копию?
Вдруг кто пользовал эту штуковину? или не стоит заморачиваться?
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