О растениях

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Босоножка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вчера, 18:31

О растениях

Сообщение Босоножка » 45 минут назад

Читала, что можно в квартире вырастить банан. Купила семена нескольких сортов в цветочном магазине, но, к сожалению, моя идея потерпела фиаско. В двух горшках семена даже не взошли, а в третьем были всходы, но растение погибло, несмотря на то, что я строго следовала инструкции. Действительно ли можно вырастить это растение в домашних условиях? Возможно, есть какие-то нюансы, о которых я не знаю?
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Diva
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 01:12

Re: О растениях

Сообщение Diva » 41 минуту назад

Вас не смущает, что это растение достаточно большое? Где-то читала, что банан в высоту может достигать трех-четырех метров. Такому гиганту в квартире будет тесно.
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Натка_
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 01:20

Re: О растениях

Сообщение Натка_ » 36 минут назад

Банану надо достаточно света и тепла. Растет он быстро. Не знаю, в чем причина вашей неудачи, возможно, попались некачественные семена. Если очень хочется вырастить это растение, проведите эксперимент во второй раз, но купите семена другой фирмы и в другом магазине.
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Neapol
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вчера, 18:45

Re: О растениях

Сообщение Neapol » 30 минут назад

А я бы на вашем месте купила готовое растение. Многие компании предлагают цветы в горшках. Например, здесь в каталоге комнатных растений есть различные тропические и субтропические растения, в том числе и банан https://artplants.ru/catalog/komnatnye/ Учитывая, что растение продается в кашпо с автополивом, цена мне кажется достаточно демократичной.
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