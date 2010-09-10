О растениях
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О растениях
Читала, что можно в квартире вырастить банан. Купила семена нескольких сортов в цветочном магазине, но, к сожалению, моя идея потерпела фиаско. В двух горшках семена даже не взошли, а в третьем были всходы, но растение погибло, несмотря на то, что я строго следовала инструкции. Действительно ли можно вырастить это растение в домашних условиях? Возможно, есть какие-то нюансы, о которых я не знаю?
Re: О растениях
Вас не смущает, что это растение достаточно большое? Где-то читала, что банан в высоту может достигать трех-четырех метров. Такому гиганту в квартире будет тесно.
Re: О растениях
Банану надо достаточно света и тепла. Растет он быстро. Не знаю, в чем причина вашей неудачи, возможно, попались некачественные семена. Если очень хочется вырастить это растение, проведите эксперимент во второй раз, но купите семена другой фирмы и в другом магазине.
Re: О растениях
А я бы на вашем месте купила готовое растение. Многие компании предлагают цветы в горшках. Например, здесь в каталоге комнатных растений есть различные тропические и субтропические растения, в том числе и банан https://artplants.ru/catalog/komnatnye/ Учитывая, что растение продается в кашпо с автополивом, цена мне кажется достаточно демократичной.
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