Сообщение Босоножка » 45 минут назад

Читала, что можно в квартире вырастить банан. Купила семена нескольких сортов в цветочном магазине, но, к сожалению, моя идея потерпела фиаско. В двух горшках семена даже не взошли, а в третьем были всходы, но растение погибло, несмотря на то, что я строго следовала инструкции. Действительно ли можно вырастить это растение в домашних условиях? Возможно, есть какие-то нюансы, о которых я не знаю?