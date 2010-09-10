Частный искусный сообразно ремонту

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Ronaldcip
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 06:01

Частный искусный сообразно ремонту

Сообщение Ronaldcip » 28 минут назад

Исправление ноутбуков, нетбуков, моноблоков (любая сумма, упихивать всё необходимое обстановка); Чистка ноутбука через пыли с заменой термопасты (профилактика) любой сложности, в часть числе и ремонт системы охлаждения компьютеров (системных блоков); Лечение вирусов / установка антивируса; Удаление и расшифровка вируса - Шифровальщик .vault «Windows заблокирован» - баннеры; Замена корпуса ноутбука; замена петель в ноутбуке, динамиков, видеокарты, дисплея; воздаяние матрицы / экрана в ноутбуке ??; замена клавиатуры - впоследствии залития (залит, залил); выкуп и ремонт Видеокарта; ремонт HDD Жесткого диска или флешки; Лампы подсветки экрана; Компьютерная помощь с выездом на дом;
Пишите оставляйте контакты
тел 89584983626
сайт http://remontpk.info
вк https://vk.com/seobizness
http://remontpk.info
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