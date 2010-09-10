Сообщение Ronaldcip » 28 минут назад

89584983626

http://remontpk.info

Исправление ноутбуков, нетбуков, моноблоков (любая сумма, упихивать всё необходимое обстановка); Чистка ноутбука через пыли с заменой термопасты (профилактика) любой сложности, в часть числе и ремонт системы охлаждения компьютеров (системных блоков); Лечение вирусов / установка антивируса; Удаление и расшифровка вируса - Шифровальщик .vault «Windows заблокирован» - баннеры; Замена корпуса ноутбука; замена петель в ноутбуке, динамиков, видеокарты, дисплея; воздаяние матрицы / экрана в ноутбуке ??; замена клавиатуры - впоследствии залития (залит, залил); выкуп и ремонт Видеокарта; ремонт HDD Жесткого диска или флешки; Лампы подсветки экрана; Компьютерная помощь с выездом на дом;Пишите оставляйте контактытелсайтвк