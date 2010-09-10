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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 23 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Медали Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 12:46 Добрый день. Как по мне, то очень важно просмотреть сначала для сравнения многочисленные каталоги с наградами в интернете и потом только выбор свой сделать в пользу какого-то одного варианта. Сюда https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... okoly.html заглянула и была приятно удивлена, что можно сориентироваться по ценовой политике, ознакомиться с информацией по доставке, оплате, а потом уже только менеджеру задать любые, интересующие вопросы. Скажите, вы тоже консультируетесь, с ребятами, которые работают на подобных сайтах? Интересно будет с вами обсудить эту тему и надеюсь, что вы поделитесь мнениями, потому что я пока решение не приняла о покупке. Вернуться к началу

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