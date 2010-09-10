Медали
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Медали
Здравствуйте. У меня возникла проблема с поиском торговой площадки фалеристики для дальнейшего взаимодействия. Но я решила не опускать руки, просмотреть для сравнения как можно больше каталогов и потом уже только принять окончательное решение о покупке. Вот тут https://voenmag.ru/catalog/novye-tovary ... dolg-chest есть возможность сразу изучить внимательно каталог, а потом только выбрать одну какую-то медаль, которую стоит отправить в корзину и оформить свой заказ. Скажите, приходилось ли кому-то из вас ранее сотрудничество вести именно с этим магазином фалеристики? Буду благодарна за любые ответы.
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