Выбор авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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RosKoToR
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 15:08

Выбор авто

Сообщение RosKoToR » Сегодня, 15:26

Форумчане, решил поделиться ситуацией. Ищу машина для покупки. Нашел устраивающий вариант. Созвонились, поехал на осмотр. Машина не идеал, но в достаточно приличном состоянии, ПТС – оригинал. Но данные последнего владельца в ПТС не совпадают с паспортными данными продавца. Говорит, что машина его родного деда, он ему помогает продать. Дед сейчас в санатории. Проверить не могу. Перекуп? Вроде бы, не похож… Вот задумался, стоит ли покупать, нет ли еще какого-то сюрприза?
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Ленивец
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 23:47

Re: Выбор авто

Сообщение Ленивец » Сегодня, 15:36

Если машину осмотрели и техническое состояние устраивает, не вижу, в чем загвоздка. Наверное, половина машин покупается или продается через перекупщиков.
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Натка_
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вчера, 01:20

Re: Выбор авто

Сообщение Натка_ » Сегодня, 15:42

А вы считаете, что такая ситуация, в принципе, нереальна? Вы же сами пишите, что продавец не похож на перекупщика и состояние машины не вызвало никаких подозрений.
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Фогилев
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 01:16

Re: Выбор авто

Сообщение Фогилев » Сегодня, 15:50

Считаю, что это повод более тщательно отнестись к проверке. Отлично, что вы все осмотрели и не заметили каких-то явных изъянов, но пусть осмотр машины еще проведет специалист на станции. Кроме того, я бы проверил историю автомобиля, например, на этом сайте https://avtocod.ru/ Возможно, продавец говорит правду, но подстраховать себя стоит.
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