Выбор авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Выбор авто
Форумчане, решил поделиться ситуацией. Ищу машина для покупки. Нашел устраивающий вариант. Созвонились, поехал на осмотр. Машина не идеал, но в достаточно приличном состоянии, ПТС – оригинал. Но данные последнего владельца в ПТС не совпадают с паспортными данными продавца. Говорит, что машина его родного деда, он ему помогает продать. Дед сейчас в санатории. Проверить не могу. Перекуп? Вроде бы, не похож… Вот задумался, стоит ли покупать, нет ли еще какого-то сюрприза?
Re: Выбор авто
Если машину осмотрели и техническое состояние устраивает, не вижу, в чем загвоздка. Наверное, половина машин покупается или продается через перекупщиков.
Re: Выбор авто
А вы считаете, что такая ситуация, в принципе, нереальна? Вы же сами пишите, что продавец не похож на перекупщика и состояние машины не вызвало никаких подозрений.
Re: Выбор авто
Считаю, что это повод более тщательно отнестись к проверке. Отлично, что вы все осмотрели и не заметили каких-то явных изъянов, но пусть осмотр машины еще проведет специалист на станции. Кроме того, я бы проверил историю автомобиля, например, на этом сайте https://avtocod.ru/ Возможно, продавец говорит правду, но подстраховать себя стоит.
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