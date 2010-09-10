Сообщение RosKoToR » 14 июн 2019, 15:26

Форумчане, решил поделиться ситуацией. Ищу машина для покупки. Нашел устраивающий вариант. Созвонились, поехал на осмотр. Машина не идеал, но в достаточно приличном состоянии, ПТС – оригинал. Но данные последнего владельца в ПТС не совпадают с паспортными данными продавца. Говорит, что машина его родного деда, он ему помогает продать. Дед сейчас в санатории. Проверить не могу. Перекуп? Вроде бы, не похож… Вот задумался, стоит ли покупать, нет ли еще какого-то сюрприза?