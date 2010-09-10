Выбор авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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RosKoToR
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 15:08

Выбор авто

Сообщение RosKoToR » 14 июн 2019, 15:26

Форумчане, решил поделиться ситуацией. Ищу машина для покупки. Нашел устраивающий вариант. Созвонились, поехал на осмотр. Машина не идеал, но в достаточно приличном состоянии, ПТС – оригинал. Но данные последнего владельца в ПТС не совпадают с паспортными данными продавца. Говорит, что машина его родного деда, он ему помогает продать. Дед сейчас в санатории. Проверить не могу. Перекуп? Вроде бы, не похож… Вот задумался, стоит ли покупать, нет ли еще какого-то сюрприза?
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Ленивец
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 23:47

Re: Выбор авто

Сообщение Ленивец » 14 июн 2019, 15:36

Если машину осмотрели и техническое состояние устраивает, не вижу, в чем загвоздка. Наверное, половина машин покупается или продается через перекупщиков.
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Фогилев
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:16

Re: Выбор авто

Сообщение Фогилев » 14 июн 2019, 15:50

Считаю, что это повод более тщательно отнестись к проверке. Отлично, что вы все осмотрели и не заметили каких-то явных изъянов, но пусть осмотр машины еще проведет специалист на станции. Кроме того, я бы проверил историю автомобиля, например, на этом сайте https://avtocod.ru/ Возможно, продавец говорит правду, но подстраховать себя стоит.
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Sergejuschka
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30

Re: Выбор авто

Сообщение Sergejuschka » 23 июн 2019, 22:29

мы всегда загоняли авто на сто к хорошим спецам и проверяли от и до, только тогда можно быть уверенным, что все в порядке.После покупки уже менял масла, фильтра и устанавливал ГБО 4 поколения на этом сайте, что значительно экономить на топливе. ведь по работе приходится много мотаться по стране.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Выбор авто

Сообщение Ingritt » 12 авг 2019, 19:48

Выберите кто-нибудь мое авто. Ну сколько можно нос воротить, дешево и сердито.
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Выбор авто

Сообщение Bolotov_V » 26 авг 2019, 12:13

Если подозреваете продавца в махинации, то зачем и дальше морочить себе голову.
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Машечка1980
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20

Re: Выбор авто

Сообщение Машечка1980 » 04 сен 2019, 11:45

Я японцев люблю. Ни одной серьезной поломки, ну не считая когда я въехала в столб))))
Хорошая девочка
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Сообщение Avesgamer » 10 сен 2019, 18:01

ты бы Андрей еще "мертвых душ" поудалял отсюдова у кого нет сообщений а то вроде народу много а толку поговорить непонятно кто это.
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Выбор авто

Сообщение parma » 54 минуты назад

У меня была проблема заклинившего замка зажигания, по совету друга обратился в компанию https://key.kiev.ua/service/remont-zamka-zazhiganiia несмотря на тонкий и трудоемкий процесс мастер быстро справился с поломкой. Советую!
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