Выбор авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
9 сообщений • Страница 1 из 1
Выбор авто
Форумчане, решил поделиться ситуацией. Ищу машина для покупки. Нашел устраивающий вариант. Созвонились, поехал на осмотр. Машина не идеал, но в достаточно приличном состоянии, ПТС – оригинал. Но данные последнего владельца в ПТС не совпадают с паспортными данными продавца. Говорит, что машина его родного деда, он ему помогает продать. Дед сейчас в санатории. Проверить не могу. Перекуп? Вроде бы, не похож… Вот задумался, стоит ли покупать, нет ли еще какого-то сюрприза?
Re: Выбор авто
Если машину осмотрели и техническое состояние устраивает, не вижу, в чем загвоздка. Наверное, половина машин покупается или продается через перекупщиков.
Re: Выбор авто
Считаю, что это повод более тщательно отнестись к проверке. Отлично, что вы все осмотрели и не заметили каких-то явных изъянов, но пусть осмотр машины еще проведет специалист на станции. Кроме того, я бы проверил историю автомобиля, например, на этом сайте https://avtocod.ru/ Возможно, продавец говорит правду, но подстраховать себя стоит.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30
Re: Выбор авто
мы всегда загоняли авто на сто к хорошим спецам и проверяли от и до, только тогда можно быть уверенным, что все в порядке.После покупки уже менял масла, фильтра и устанавливал ГБО 4 поколения на этом сайте, что значительно экономить на топливе. ведь по работе приходится много мотаться по стране.
Re: Выбор авто
Выберите кто-нибудь мое авто. Ну сколько можно нос воротить, дешево и сердито.
Re: Выбор авто
Если подозреваете продавца в махинации, то зачем и дальше морочить себе голову.
- Машечка1980
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20
Re: Выбор авто
Я японцев люблю. Ни одной серьезной поломки, ну не считая когда я въехала в столб))))
Хорошая девочка
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Перейти к первому непрочитанному сообщению
ты бы Андрей еще "мертвых душ" поудалял отсюдова у кого нет сообщений а то вроде народу много а толку поговорить непонятно кто это.
Re: Выбор авто
У меня была проблема заклинившего замка зажигания, по совету друга обратился в компанию https://key.kiev.ua/service/remont-zamka-zazhiganiia несмотря на тонкий и трудоемкий процесс мастер быстро справился с поломкой. Советую!
9 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей