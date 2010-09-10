Увлечения
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Увлечения
Давайте поговорим о любимом времяпровождении наших детей. Обязательно называть возраст и увлечение. Начну первой. Сыну семь. С шести лет занимается футболом. Вижу, что стал более собранным и ответственным. Думаю, во многом, благодаря спорту.
Re: Увлечения
У меня подросток. Не могу сказать, что совсем уж сложный, но покой нам только снится. В последнее время его любимое времяпровождение - полежать с телефоном на диване.
Re: Увлечения
Дочери скоро шесть. Неплохо рисует и ей это нравится. Думаем надо развивать ее в этом направлении. А так, обычные увлечения для ребенка ее возраста: игрушки, мультики. Недавно начала осваивать компьютерные игры, больше всего нравится Маша и Медведь http://quicksave.su/masha-and-the-bear-games Она уже и пазлы складывала, и бургеры готовила, сейчас слова из букв в игре составляет.
Re: Увлечения
Учится в восьмом классе. Лишнего времени нет. Усиленно занимается изучением иностранного языка с репетитором. Вижу, что особого восторга это не вызывает, но согласен с тем, что это пригодится для поступления в другой стране.
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