Увлечения

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Neapol
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 18:45

Увлечения

Сообщение Neapol » Сегодня, 16:09

Давайте поговорим о любимом времяпровождении наших детей. Обязательно называть возраст и увлечение. Начну первой. Сыну семь. С шести лет занимается футболом. Вижу, что стал более собранным и ответственным. Думаю, во многом, благодаря спорту.
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Diva
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вчера, 01:12

Re: Увлечения

Сообщение Diva » Сегодня, 16:13

У меня подросток. Не могу сказать, что совсем уж сложный, но покой нам только снится. В последнее время его любимое времяпровождение - полежать с телефоном на диване.
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Натка_
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вчера, 01:20

Re: Увлечения

Сообщение Натка_ » Сегодня, 16:24

Дочери скоро шесть. Неплохо рисует и ей это нравится. Думаем надо развивать ее в этом направлении. А так, обычные увлечения для ребенка ее возраста: игрушки, мультики. Недавно начала осваивать компьютерные игры, больше всего нравится Маша и Медведь http://quicksave.su/masha-and-the-bear-games Она уже и пазлы складывала, и бургеры готовила, сейчас слова из букв в игре составляет.
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Босоножка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 18:31

Re: Увлечения

Сообщение Босоножка » Сегодня, 16:29

Учится в восьмом классе. Лишнего времени нет. Усиленно занимается изучением иностранного языка с репетитором. Вижу, что особого восторга это не вызывает, но согласен с тем, что это пригодится для поступления в другой стране.
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