Сообщение KernySok » 14 июн 2019, 17:00

Как новичку зарабатывать на биткоин кранах?Если Вам интересно сделать первые шаги по заработку в Интернете,Курс данной валюты со временем повышается,поэтому если вы начнете активно использовать лучшие биткоин краны уже сегодня,то через несколько месяцев вы сможете вывести достаточно приличную сумму.Суть здесь в том, что вы находите биткоин краны, которые платят,и выполняете определенные действия, за которые вам начисляют небольшую сумму каждые 20-30 минут.Искать нужно лучшие биткоин краны и активно вводить капчу для зачисления сатошей на ваш биткоин кошелек.За единоразовый ввод капчи на таком сервисе можно получить около 50 сатошей, что эквивалентно 0,25 рубля.Если активно использовать, допустим, 10-20 биткоин кранов сразу, то за 2 часа можно заработать примерно 60 рублей.Имейте в виду,и вы сможете вывести достаточно хорошие деньги.