Сообщение Фогилев » Сегодня, 13:33

Ребенок увидел в каком-то детском фильме, что у детей был домик на дереве, теперь пристал, как банный лист, просит ему сделать такой домик. А я даже не представляю, с чего начинать. Может быть, кто-то уже сооружал подобное, поделитесь опытом.