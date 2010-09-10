Домик на дереве
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Домик на дереве
Ребенок увидел в каком-то детском фильме, что у детей был домик на дереве, теперь пристал, как банный лист, просит ему сделать такой домик. А я даже не представляю, с чего начинать. Может быть, кто-то уже сооружал подобное, поделитесь опытом.
Re: Домик на дереве
Мне кажется это опасной затеей. Все-таки, высота. Попытайтесь его отговорить. А какой возраст ребенка? Если не старше шести-семи, то я была бы против, чтобы мой ребенок проводил время в таком месте.
Re: Домик на дереве
Главное, найти подходящее дерево с крепкими толстыми ветками. Сделать основание не так уж сложно, любой папа сможет сколотить из досок. И не обязательно домик делать на опасной высоте. Доступ к домику можно сделать с помощью приставной лестницы.
Re: Домик на дереве
Ленивец писал(а):Главное, найти подходящее дерево с крепкими толстыми ветками. Сделать основание не так уж сложно, любой папа сможет сколотить из досок. И не обязательно домик делать на опасной высоте. Доступ к домику можно сделать с помощью приставной лестницы.
Ваш вариант небезопасный. Как мама, выскажусь против. Если ребенок уж очень хочет домик на дереве, то лучше посмотреть готовые варианты, такие как здесь https://dvorick.ru/domik-na-dereve/ Не считаю, что в этом случае можно экономить и сооружать что-то из подручных средств. Ведь самое главное – безопасность ребенка.
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