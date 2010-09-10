Бонусы на казино

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Бонусы на казино

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 12:09

Слышал, что есть такие сайты, где можно найти описание по бонусам от разных казино. Кто такие знает?
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VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

Re: Бонусы на казино

Сообщение VladimirRon » Вчера, 13:46

Про такие сайты я тоже недавно узнал, но уже активно их использую. В частности, более адекватные по наполнению сайт это russia bonusesfinder . Там можно подробно ознакомиться не только с бонусными программами по казино, но и посмотреть обзоры на эти казино. Юзабилити сайта весьма впечатляет. Мне и с телефона удобно юзать.
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grifom
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 14:44
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Re: Бонусы на казино

Сообщение grifom » Сегодня, 14:58

Таких сайтов не знаю, но вот например тут https://online-casino-vulcan.org/gamehall есть описание бонусов, которые даются в игровых автоматах Вулкан.
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