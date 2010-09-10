Сообщение Oliver » Сегодня, 08:28

Тут еще важно, чтобы у проектировщика были все необходимые разрешения, а также обыт работ на железной дороге. Потому что в ходе работ необходимо знать много нюансов, которые касаются конкретно работы на железных дорогах, поэтому для таких работ подойдут далеко не все подрядчики. Нужно искать с опытом работы на железных дорогах.