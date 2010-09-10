Проектирование и строительство жд пути необщего пользования
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Проектирование и строительство жд пути необщего пользования
Добрый день!
Я являюсь главным инженером элеватора в пригороде Воронежа.
В этом году назрел ремонт железнодорожных путей нашего предприятия. Начав поиски проектной организации остановил свой выбор на ООО ТрансГарантпроект понравился как их сайт https://tgarantproekt.ru/ так и то что на мой звонок во внеурочное время ответили, договорились о встрече, на которой выяснив необходимые данные Главный инженер компании представил календарный план реализации проектирования а также ремонта нашего пути.
В течении нескольких дней мы заключили полноценный договор.Понравилось не только отношение компании к своим заказчикам, но и оперативность выполнения проекта.
https://tgarantproekt.ru/
Спасибо ООО ТрансГарантПроект (https://tgarantproekt.ru/) за выполненный проект реконструкции!
С уважением Главный Инженер.
Я являюсь главным инженером элеватора в пригороде Воронежа.
В этом году назрел ремонт железнодорожных путей нашего предприятия. Начав поиски проектной организации остановил свой выбор на ООО ТрансГарантпроект понравился как их сайт https://tgarantproekt.ru/ так и то что на мой звонок во внеурочное время ответили, договорились о встрече, на которой выяснив необходимые данные Главный инженер компании представил календарный план реализации проектирования а также ремонта нашего пути.
В течении нескольких дней мы заключили полноценный договор.Понравилось не только отношение компании к своим заказчикам, но и оперативность выполнения проекта.
https://tgarantproekt.ru/
Спасибо ООО ТрансГарантПроект (https://tgarantproekt.ru/) за выполненный проект реконструкции!
С уважением Главный Инженер.
Re: Проектирование и строительство жд пути необщего пользования
Тут еще важно, чтобы у проектировщика были все необходимые разрешения, а также обыт работ на железной дороге. Потому что в ходе работ необходимо знать много нюансов, которые касаются конкретно работы на железных дорогах, поэтому для таких работ подойдут далеко не все подрядчики. Нужно искать с опытом работы на железных дорогах.
Re: Проектирование и строительство жд пути необщего пользования
Так вы работали с подобной компанией? У нас сейчас необходимо строительство подъездного железнодорожного пути к складскому комплексу. Как раз ищем подрядчика. Поэтому можете подробнее рассказать про то, что вы строили и какие были пожводные камни при проектировании и строительстве железнодорожных путей есть? На что внимание обратить нужно?
Re: Проектирование и строительство жд пути необщего пользования
Да у нас проектированием и строительством внутризаводских путей занимались специалисты Желдорспецпроект.рф Проектировалась ветка от предприятия до соединения с путями общего пользования. У специалистов ЖДСП есть опыт работы на РЖД, соответственно в строительстве железнодорожных путей они разбираются, и не нужно им что-то напоминать, все правила по безопасности на железнодорожных путях они соблюдали.
Re: Проектирование и строительство жд пути необщего пользования
Какая длина была подъездного пути? Сколько они по времени делали проект и сколько шло строительство по времени? Во время строительства они чисто пути делали? Или сигнализацией или автоматикой тоже они занимались? А то нам тоже все это надо в том числе и стрелочный перевод также сделать нужно.
Re: Проектирование и строительство жд пути необщего пользования
900 метров пути в общей сложности, пути РЖД у нас буквально за забором. По срокам сам понимаешь все индивидуально, потому что там зависит от сложности работ и их объема у нас вместе с проектированием 4 месяца заняли все работы. Да Желдорспецпроект полностью всеми работы занимались, в том числе и автоматикой и сигнализацией.
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