Сообщение Hiper » 29 апр 2021, 15:28

Какая длина была подъездного пути? Сколько они по времени делали проект и сколько шло строительство по времени? Во время строительства они чисто пути делали? Или сигнализацией или автоматикой тоже они занимались? А то нам тоже все это надо в том числе и стрелочный перевод также сделать нужно.