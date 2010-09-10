Работа: оставить отзывы
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Работа: оставить отзывы
Приветствую!
Предлагаю несложную онлайн работу.
Необходимо оставить отзывы на Яндекс.Картах о фирме.
Кратко описать достоинства, рассказать о лучших ценах, о профессионализме, дать рекомендацию другим людям.
Оплата по 300 р. за отзыв.
Полные условия заказа доступны здесь
Здесь отвечаю долго
Предлагаю несложную онлайн работу.
Необходимо оставить отзывы на Яндекс.Картах о фирме.
Кратко описать достоинства, рассказать о лучших ценах, о профессионализме, дать рекомендацию другим людям.
Оплата по 300 р. за отзыв.
Полные условия заказа доступны здесь
Здесь отвечаю долго
1 сообщение • Страница 1 из 1
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