Работа: оставить отзывы

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
WinPhymn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 июн 2019, 05:41

Работа: оставить отзывы

Сообщение WinPhymn » 19 минут назад

Приветствую!

Предлагаю несложную онлайн работу.
Необходимо оставить отзывы на Яндекс.Картах о фирме.
Кратко описать достоинства, рассказать о лучших ценах, о профессионализме, дать рекомендацию другим людям.

Оплата по 300 р. за отзыв.

Полные условия заказа доступны здесь

Здесь отвечаю долго
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей