Бытовая техника
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41
Бытовая техника
Есть магазин где продают встроенную технику? Потому что кухня не большая и хочется все сделать так, чтобы было по максимуму места.
Re: Бытовая техника
Магазин Мидеа и в нем есть встроенная техника Сам заказывал тут варочную поверхность и духовой шкаф. Устанавливал я сам, но там не особо и сложно. Зато теперь есть место и все находиться в шкафу.
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