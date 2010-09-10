Бытовая техника
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41
Бытовая техника
Есть магазин где продают встроенную технику? Потому что кухня не большая и хочется все сделать так, чтобы было по максимуму места.
Re: Бытовая техника
Магазин Мидеа и в нем есть встроенная техника Сам заказывал тут варочную поверхность и духовой шкаф. Устанавливал я сам, но там не особо и сложно. Зато теперь есть место и все находиться в шкафу.
Re: Бытовая техника
А мелко бытовую они также продают? Хочу себе кухонный комбайн не знаю какую модель выбрать!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Бытовая техника
Я всегда мечтала о кухонном комбайне, мне муж предложил подарить на годовщину свадьбы и сказал выбрать модель. Вот теперь я в замешательстве какой лучше. Нашла здесь подробное описание об Philips HR7605/, как для меня в нем есть все необходимое и никаких лишних и ненужных функций, за которые просто переплачиваешь деньги. Как думаете эта модель или бренд надежный? Стоит брать?
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