Бытовая техника

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Верочка Якушева
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41

Бытовая техника

Сообщение Верочка Якушева » 19 июн 2019, 10:24

Есть магазин где продают встроенную технику? Потому что кухня не большая и хочется все сделать так, чтобы было по максимуму места.
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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Re: Бытовая техника

Сообщение Vladlen » 28 июн 2019, 13:20

Магазин Мидеа и в нем есть встроенная техника Сам заказывал тут варочную поверхность и духовой шкаф. Устанавливал я сам, но там не особо и сложно. Зато теперь есть место и все находиться в шкафу.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Бытовая техника

Сообщение Яно4ка » 15 июл 2020, 16:50

А мелко бытовую они также продают? Хочу себе кухонный комбайн не знаю какую модель выбрать!
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Бытовая техника

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:56

Я всегда мечтала о кухонном комбайне, мне муж предложил подарить на годовщину свадьбы и сказал выбрать модель. Вот теперь я в замешательстве какой лучше. Нашла здесь подробное описание об Philips HR7605/, как для меня в нем есть все необходимое и никаких лишних и ненужных функций, за которые просто переплачиваешь деньги. Как думаете эта модель или бренд надежный? Стоит брать?
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