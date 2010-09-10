Форма для хоккея

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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Форма для хоккея

Сообщение Ангелина Дрябова » Вчера, 11:33

Записались с мужем на хоккей. Где можно купить экипировку для этого?
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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Re: Форма для хоккея

Сообщение Генна » Сегодня, 09:58

Я занимался хоккеем еще в детстве, потом забросил. Недавно понял, что хоккей все таки моё призвание и снова записался на тренировки. Всю экипировку купил в магазине Wintermax, там большой ассортимент формы. Вообще в этом магазине имеется все, что вам может понадобиться для занятий. Зайдите на сайт и уже сами решайте, что вам нужно.
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