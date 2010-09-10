Форма для хоккея
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Форма для хоккея
Записались с мужем на хоккей. Где можно купить экипировку для этого?
Re: Форма для хоккея
Я занимался хоккеем еще в детстве, потом забросил. Недавно понял, что хоккей все таки моё призвание и снова записался на тренировки. Всю экипировку купил в магазине Wintermax, там большой ассортимент формы. Вообще в этом магазине имеется все, что вам может понадобиться для занятий. Зайдите на сайт и уже сами решайте, что вам нужно.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Форма для хоккея
В интернет-магазинах поищете, думаю найдете что-то точно
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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