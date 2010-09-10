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Аделаида Значко Гость RZN.info Сообщения: 10 Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49 Игровые автоматы Цитата Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 16:44 К азарту раньше я относилась строго отрицательно, но как всем известно, люди имеют свойство менять свои взгляды. Так вот, на автоматы меня вообще мой парень подсадил. При чём, подсадил - в прямом смысле слова. Был период в моей жизни, когда я только в этих онлайн казино и жила. Но потом я остепенилась и теперь только иногда захожу в автоматы. Но из многих нравившихся тогда сайтов остались единицы. И игры не все нравятся. Вот эта https://slots-doc.com/igrovye-avtomaty/dembel.htm , пожалуй, единственная, которая по-прежнему мне доставляет удовольствие. Вернуться к началу

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