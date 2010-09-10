Сообщение Neapol » 41 минуту назад

У нас на даче участок перед домом зарос сорными травами. Когда сосед подстригал свой газон, мы попросили облагородить и наш участок. После стрижки поляна выглядит очень зелено и живописно, почти, как настоящий газон. Сейчас время от времени подстригаем и все выглядит очень аккуратно.