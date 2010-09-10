Озеленить двор
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Озеленить двор
Есть большой участок во дворе, на котором предыдущие хозяева дома выращивали овощи. Я этим заниматься не планирую. Хочу купить семена фестулолиума и засеять ими все площадь, сделать во дворе большую зеленую лужайку https://bit.ly/2RQsLyS В связи с этим вопрос, можно ли использовать для посадки газона всего один вид травы?
Re: Озеленить двор
Мне кажется, для этих целей лучше купить смесь трав. Сам видел, что продают различные готовые газонные смеси, адаптированные к разным условиям произрастания.
Re: Озеленить двор
Судя по описанию, эта трава вырастает достаточно высокой. Не боитесь, что придется постоянно ее подстригать? Если площадь большая, это может стать проблемой.
Re: Озеленить двор
У нас на даче участок перед домом зарос сорными травами. Когда сосед подстригал свой газон, мы попросили облагородить и наш участок. После стрижки поляна выглядит очень зелено и живописно, почти, как настоящий газон. Сейчас время от времени подстригаем и все выглядит очень аккуратно.
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