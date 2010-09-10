Отслеживание по треку
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Отслеживание по треку
Кто пользовался доставкой от СПСР, как у них отслеживается посылка?
Re: Отслеживание по треку
Доставка СПСР хорошо подходит для отправки заказных писем и там обычно отслеживать не нужно, посылка быстро доходит до получателя. Но отслеживать можно по трек-номеру через этот сервис https://posylka.net/couriers/spsr На чеке об отправки указан номер, вы его вводите и все, высвечивается вся информация.
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