Отслеживание по треку

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Отслеживание по треку

Сообщение igor81 » 20 июн 2019, 09:29

Кто пользовался доставкой от СПСР, как у них отслеживается посылка?
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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Re: Отслеживание по треку

Сообщение Генна » Сегодня, 10:10

Доставка СПСР хорошо подходит для отправки заказных писем и там обычно отслеживать не нужно, посылка быстро доходит до получателя. Но отслеживать можно по трек-номеру через этот сервис https://posylka.net/couriers/spsr На чеке об отправки указан номер, вы его вводите и все, высвечивается вся информация.
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