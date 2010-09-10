Накрутка отрицательных отзывов строительным организациям

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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CharlesRag
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 01:15

Накрутка отрицательных отзывов строительным организациям

Сообщение CharlesRag » Сегодня, 09:56

Накрутка отрицательных отзывов строительным организациям
100 отзывов 5$

Примеры работ:
https://anpark.livejournal.com/

Заказы через личные сообщения на ЖЖ
https://www.livejournal.com/inbox/compo ... ser=anpark

Ждем ваших заказов

Накрутка отрицательных отзывов строительным организациям
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