Замена стекол?
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Замена стекол?
Кто знает какие сейчас цены, чтобы заменить стекло на авто?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 20:35
Re: Замена стекол?
Тут уже нужно смотреть какое именно стекло нужно заменить. Цены варьируются от 2000 до 8000 руб. Выбирать Вам. Но чтобы качественно поставить стекло нужно обратиться в хороший сервис. Я такой знаю вот его сайт https://miravtostekol.ru/ustanovka-i-zamena-avtostekol/. Здесь Вам все установят хорошо и качественно, так что за результат можете не переживать.
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