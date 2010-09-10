Замена стекол?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Замена стекол?

Сообщение Vladlen » 20 июн 2019, 23:10

Кто знает какие сейчас цены, чтобы заменить стекло на авто?
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Данилова Юлия
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 июн 2019, 20:35

Re: Замена стекол?

Сообщение Данилова Юлия » Сегодня, 02:34

Тут уже нужно смотреть какое именно стекло нужно заменить. Цены варьируются от 2000 до 8000 руб. Выбирать Вам. Но чтобы качественно поставить стекло нужно обратиться в хороший сервис. Я такой знаю вот его сайт https://miravtostekol.ru/ustanovka-i-zamena-avtostekol/. Здесь Вам все установят хорошо и качественно, так что за результат можете не переживать.
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