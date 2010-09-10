Аукционы

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Аукционы

Сообщение Генна » 21 июн 2019, 14:59

Подскажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы участвовать в аукционах по банкротству?
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ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Re: Аукционы

Сообщение ТарасТ » Сегодня, 11:36

Чтобы участвовать в таких аукционах, нужно придерживаться и знать много правил. Получить ЭЦП, найти лот подходящий, правильно подать заявку, внести задаток, в случае выигрыша быстро оформить ДКП и перепродать с профитом. Не так просто это сделать поэтому лучше обратитесь к агенту на торги по банкротству https://drygoi.ru/torgi/agent-na-torgi-po-bankrotstvu.html Сделает за вас все, но а если сами пожелаете, то там есть вся нужна информация.
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