Аукционы
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Аукционы
Подскажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы участвовать в аукционах по банкротству?
Re: Аукционы
Чтобы участвовать в таких аукционах, нужно придерживаться и знать много правил. Получить ЭЦП, найти лот подходящий, правильно подать заявку, внести задаток, в случае выигрыша быстро оформить ДКП и перепродать с профитом. Не так просто это сделать поэтому лучше обратитесь к агенту на торги по банкротству https://drygoi.ru/torgi/agent-na-torgi-po-bankrotstvu.html Сделает за вас все, но а если сами пожелаете, то там есть вся нужна информация.
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