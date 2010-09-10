"Эх, дороги..."
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: "Эх, дороги..."
я тоже так думаю. вообще если ехать через мост-то лучше в сторону Рощи, Куйбешевки. пробки нет. а вот возвращаться конечно лучше другой дорогой.volgovod писал(а): я лучше проеду и развернусь.
Re: "Эх, дороги..."
Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше. Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: "Эх, дороги..."
соглашусь.Док писал(а): Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.
Re: "Эх, дороги..."
Построено в Москве в 2011-2016г:
-более 500км новых дорог.
-201км велодорожек
-140 внеуличных пешеходных переходов,
-118 искусственных транспортных сооружений ( эстакадв.тоннели,мосты)
Мосгортранс закупил в 2011-2016г
-автобусов 4926шт
-троллейбусов -491шт
-трамваев -157 шт.
Число легальных таксомоторов достигло 70 тыс машин.
Метро.
Построено и открыто за пять лет 18 новых станций,за 2016-2018г будет построено еще 39 км путей и 39 новых станций.
-более 500км новых дорог.
-201км велодорожек
-140 внеуличных пешеходных переходов,
-118 искусственных транспортных сооружений ( эстакадв.тоннели,мосты)
Мосгортранс закупил в 2011-2016г
-автобусов 4926шт
-троллейбусов -491шт
-трамваев -157 шт.
Число легальных таксомоторов достигло 70 тыс машин.
Метро.
Построено и открыто за пять лет 18 новых станций,за 2016-2018г будет построено еще 39 км путей и 39 новых станций.
Re: "Эх, дороги..."
ivanes, пора перебираться?
Re: "Эх, дороги..."
Я в 2007г перебрался с ул.Почтовой в Москву. Я был против,но трое были за переезд. Проиграл. Коренной рязанец. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
Re: "Эх, дороги..."
Предатель. Чего прпусту базарить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: "Эх, дороги..."
простите..а вертушку вы случайно...не Кирилло-Покровскому двинули?ivanes писал(а):. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
Re: "Эх, дороги..."
Двигал и вертушки. Всякое бывает Raider.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 657
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: "Эх, дороги..."
Док писал(а):Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше.
)))) Понятное дело. А вот для тех, кто вечером едет со стороны Семашко... Особенно народ, втискивающийся в несколько рядов через все щели со стороны Голенчинского шоссе, доставляет...
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