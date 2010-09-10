"Эх, дороги..."

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1931
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 23 сен 2016, 07:06

volgovod писал(а): я лучше проеду и развернусь.
я тоже так думаю. вообще если ехать через мост-то лучше в сторону Рощи, Куйбешевки. пробки нет. а вот возвращаться конечно лучше другой дорогой.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Док » 26 сен 2016, 21:13

Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше. Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1931
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 26 сен 2016, 22:09

Док писал(а): Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.
соглашусь.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение ivanes » 23 окт 2016, 15:07

Построено в Москве в 2011-2016г:
-более 500км новых дорог.
-201км велодорожек
-140 внеуличных пешеходных переходов,
-118 искусственных транспортных сооружений ( эстакадв.тоннели,мосты)
Мосгортранс закупил в 2011-2016г
-автобусов 4926шт
-троллейбусов -491шт
-трамваев -157 шт.
Число легальных таксомоторов достигло 70 тыс машин.
Метро.
Построено и открыто за пять лет 18 новых станций,за 2016-2018г будет построено еще 39 км путей и 39 новых станций.
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Mareg
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 ноя 2012, 19:17

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Mareg » 24 окт 2016, 14:58

ivanes, пора перебираться?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение ivanes » 24 окт 2016, 16:37

Я в 2007г перебрался с ул.Почтовой в Москву. Я был против,но трое были за переезд. Проиграл. Коренной рязанец. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение UNCLE1911 » 24 окт 2016, 20:38

Предатель. Чего прпусту базарить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1931
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 24 окт 2016, 20:50

ivanes писал(а):. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
простите..а вертушку вы случайно...не Кирилло-Покровскому двинули?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение ivanes » 25 окт 2016, 16:21

Двигал и вертушки. Всякое бывает Raider.
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 657
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение DarkHobbit » 02 ноя 2016, 22:30

Док писал(а):Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше.

)))) Понятное дело. А вот для тех, кто вечером едет со стороны Семашко... Особенно народ, втискивающийся в несколько рядов через все щели со стороны Голенчинского шоссе, доставляет...
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Axcefova
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

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