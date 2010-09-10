Сообщение Док » 26 сен 2016, 21:13

Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше. Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.

Your friend in time Emmet L.Brown