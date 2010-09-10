"Эх, дороги..."
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: "Эх, дороги..."
я тоже так думаю. вообще если ехать через мост-то лучше в сторону Рощи, Куйбешевки. пробки нет. а вот возвращаться конечно лучше другой дорогой.volgovod писал(а): я лучше проеду и развернусь.
Re: "Эх, дороги..."
Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше. Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: "Эх, дороги..."
соглашусь.Док писал(а): Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.
Re: "Эх, дороги..."
Построено в Москве в 2011-2016г:
-более 500км новых дорог.
-201км велодорожек
-140 внеуличных пешеходных переходов,
-118 искусственных транспортных сооружений ( эстакадв.тоннели,мосты)
Мосгортранс закупил в 2011-2016г
-автобусов 4926шт
-троллейбусов -491шт
-трамваев -157 шт.
Число легальных таксомоторов достигло 70 тыс машин.
Метро.
Построено и открыто за пять лет 18 новых станций,за 2016-2018г будет построено еще 39 км путей и 39 новых станций.
-более 500км новых дорог.
-201км велодорожек
-140 внеуличных пешеходных переходов,
-118 искусственных транспортных сооружений ( эстакадв.тоннели,мосты)
Мосгортранс закупил в 2011-2016г
-автобусов 4926шт
-троллейбусов -491шт
-трамваев -157 шт.
Число легальных таксомоторов достигло 70 тыс машин.
Метро.
Построено и открыто за пять лет 18 новых станций,за 2016-2018г будет построено еще 39 км путей и 39 новых станций.
Re: "Эх, дороги..."
ivanes, пора перебираться?
Re: "Эх, дороги..."
Я в 2007г перебрался с ул.Почтовой в Москву. Я был против,но трое были за переезд. Проиграл. Коренной рязанец. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
Re: "Эх, дороги..."
Предатель. Чего прпусту базарить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: "Эх, дороги..."
простите..а вертушку вы случайно...не Кирилло-Покровскому двинули?ivanes писал(а):. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
Re: "Эх, дороги..."
Двигал и вертушки. Всякое бывает Raider.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: "Эх, дороги..."
Док писал(а):Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше.
)))) Понятное дело. А вот для тех, кто вечером едет со стороны Семашко... Особенно народ, втискивающийся в несколько рядов через все щели со стороны Голенчинского шоссе, доставляет...
Re: "Эх, дороги..."
Проехал вчера через Дядьково...т.к. Куйбышевское шоссе это уже все...оказалось дороги нет нигде...
посмотрел вечером новости по ТВ. Донбасс...Сирия...никто не присматривался какое там покрытие дорог?...а там ведь война идет...бомбят...мне даж завидно стало. У нас ведь войны нет, и дорог нет..парадокс.
посмотрел вечером новости по ТВ. Донбасс...Сирия...никто не присматривался какое там покрытие дорог?...а там ведь война идет...бомбят...мне даж завидно стало. У нас ведь войны нет, и дорог нет..парадокс.
Re: "Эх, дороги..."
Raider писал(а):Проехал вчера через Дядьково...т.к. Куйбышевское шоссе это уже все...оказалось дороги нет нигде...
посмотрел вечером новости по ТВ. Донбасс...Сирия...никто не присматривался какое там покрытие дорог?...а там ведь война идет...бомбят...мне даж завидно стало. У нас ведь войны нет, и дорог нет..парадокс.
Raider, Вы о чём? Народ не для того обзаводился машинами уровня Audi Q7, чтобы страдать за качество дорог Это я как лох на "десятке" по кочкам скачу, а в тоже время даже жители самой захудалой деревни, как выяснилось, при проводах в армию прикидывают, в каком ресторане провести сие мероприятие В крайнем случае, в кафе, но чтобы поприличнее
Кто думает о Сирии? Да в рыбновской бане молодые люди, только что армии вернувшиеся, впадают в ступор, когда узнают, что в Рязани существуют зарплаты менее 30 тыс И эти молодые люди, кому сразу удалось начать самостоятельную жизнь с сороковника и выше - не чьи-то протеже, а обычные работяги, СЦБисты с Воскресенского узла, к примеру. Они новости про Сирию не смотрят
Re: "Эх, дороги..."
АЛСНщик писал(а):Народ не для того обзаводился машинами уровня Audi Q7, чтобы страдать за качество дорог Это я как лох на "десятке" по кочкам скачу, а в тоже время даже жители самой захудалой деревни, как выяснилось, при проводах в армию прикидывают, в каком ресторане провести сие мероприятие В крайнем случае, в кафе, но чтобы поприличнее
Будешь счастливым (с)... раз уж довелось видеть воочию
экономический, политический и культурный союза передового рабочего класса и крестьянства России.
т.е то, о чем так долго говорили большевики и разные уклонисты Большую Смычку... НЭП, фактически
АЛСНщик писал(а):Кто думает о Сирии? Да в рыбновской бане молодые люди, только что армии вернувшиеся, впадают в ступор, когда узнают, что в Рязани существуют зарплаты менее 30 тыс И эти молодые люди, кому сразу удалось начать самостоятельную жизнь с сороковника и выше - не чьи-то протеже, а обычные работяги, СЦБисты с Воскресенского узла, к примеру. Они новости про Сирию не смотрят
Плохо, оказывается, воспитываешь нашу молодежь... завалил всю политико-воспитательную работу
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