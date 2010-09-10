"Эх, дороги..."

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 23 сен 2016, 07:06

volgovod писал(а): я лучше проеду и развернусь.
я тоже так думаю. вообще если ехать через мост-то лучше в сторону Рощи, Куйбешевки. пробки нет. а вот возвращаться конечно лучше другой дорогой.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Док » 26 сен 2016, 21:13

Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше. Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 26 сен 2016, 22:09

Док писал(а): Прекратилось безобразие, когда отстоишь очередь в своём ряду, а при въезде на мост к тебе пытаются притиснуться и справа и, особенно, слева.
соглашусь.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение ivanes » 23 окт 2016, 15:07

Построено в Москве в 2011-2016г:
-более 500км новых дорог.
-201км велодорожек
-140 внеуличных пешеходных переходов,
-118 искусственных транспортных сооружений ( эстакадв.тоннели,мосты)
Мосгортранс закупил в 2011-2016г
-автобусов 4926шт
-троллейбусов -491шт
-трамваев -157 шт.
Число легальных таксомоторов достигло 70 тыс машин.
Метро.
Построено и открыто за пять лет 18 новых станций,за 2016-2018г будет построено еще 39 км путей и 39 новых станций.
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Mareg
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 ноя 2012, 19:17

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Mareg » 24 окт 2016, 14:58

ivanes, пора перебираться?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение ivanes » 24 окт 2016, 16:37

Я в 2007г перебрался с ул.Почтовой в Москву. Я был против,но трое были за переезд. Проиграл. Коренной рязанец. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11110
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение UNCLE1911 » 24 окт 2016, 20:38

Предатель. Чего прпусту базарить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 24 окт 2016, 20:50

ivanes писал(а):. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
простите..а вертушку вы случайно...не Кирилло-Покровскому двинули?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение ivanes » 25 окт 2016, 16:21

Двигал и вертушки. Всякое бывает Raider.
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение DarkHobbit » 02 ноя 2016, 22:30

Док писал(а):Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше.

)))) Понятное дело. А вот для тех, кто вечером едет со стороны Семашко... Особенно народ, втискивающийся в несколько рядов через все щели со стороны Голенчинского шоссе, доставляет...
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 10 мар 2017, 09:27

Проехал вчера через Дядьково...т.к. Куйбышевское шоссе это уже все...оказалось дороги нет нигде...
посмотрел вечером новости по ТВ. Донбасс...Сирия...никто не присматривался какое там покрытие дорог?...а там ведь война идет...бомбят...мне даж завидно стало. У нас ведь войны нет, и дорог нет..парадокс.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 09:32

Raider писал(а):Проехал вчера через Дядьково...т.к. Куйбышевское шоссе это уже все...оказалось дороги нет нигде...
посмотрел вечером новости по ТВ. Донбасс...Сирия...никто не присматривался какое там покрытие дорог?...а там ведь война идет...бомбят...мне даж завидно стало. У нас ведь войны нет, и дорог нет..парадокс.

Raider, Вы о чём? Народ не для того обзаводился машинами уровня Audi Q7, чтобы страдать за качество дорог :P Это я как лох на "десятке" по кочкам скачу, а в тоже время даже жители самой захудалой деревни, как выяснилось, при проводах в армию прикидывают, в каком ресторане провести сие мероприятие 8) В крайнем случае, в кафе, но чтобы поприличнее :!:
Кто думает о Сирии? Да в рыбновской бане молодые люди, только что армии вернувшиеся, впадают в ступор, когда узнают, что в Рязани существуют зарплаты менее 30 тыс :shock: И эти молодые люди, кому сразу удалось начать самостоятельную жизнь с сороковника и выше - не чьи-то протеже, а обычные работяги, СЦБисты с Воскресенского узла, к примеру. Они новости про Сирию не смотрят :|
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3526
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Шварц » 8 минут назад

АЛСНщик писал(а):Народ не для того обзаводился машинами уровня Audi Q7, чтобы страдать за качество дорог :P Это я как лох на "десятке" по кочкам скачу, а в тоже время даже жители самой захудалой деревни, как выяснилось, при проводах в армию прикидывают, в каком ресторане провести сие мероприятие 8) В крайнем случае, в кафе, но чтобы поприличнее :!:


Будешь счастливым (с)... раз уж довелось видеть воочию

Limuzin-AUDI-Q7.jpg


экономический, политический и культурный союза передового рабочего класса и крестьянства России.


т.е то, о чем так долго говорили большевики и разные уклонисты :lol: Большую Смычку... НЭП, фактически :lol:

АЛСНщик писал(а):Кто думает о Сирии? Да в рыбновской бане молодые люди, только что армии вернувшиеся, впадают в ступор, когда узнают, что в Рязани существуют зарплаты менее 30 тыс :shock: И эти молодые люди, кому сразу удалось начать самостоятельную жизнь с сороковника и выше - не чьи-то протеже, а обычные работяги, СЦБисты с Воскресенского узла, к примеру. Они новости про Сирию не смотрят :|


Плохо, оказывается, воспитываешь нашу молодежь... завалил всю политико-воспитательную работу :mrgreen:
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