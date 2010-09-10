Сообщение АЛСНщик » 13 мар 2017, 09:32

Raider писал(а): Проехал вчера через Дядьково...т.к. Куйбышевское шоссе это уже все...оказалось дороги нет нигде...

посмотрел вечером новости по ТВ. Донбасс...Сирия...никто не присматривался какое там покрытие дорог?...а там ведь война идет...бомбят...мне даж завидно стало. У нас ведь войны нет, и дорог нет..парадокс.

Raider

, Вы о чём? Народ не для того обзаводился машинами уровня Audi Q7, чтобы страдать за качество дорогЭто я как лох на "десятке" по кочкам скачу, а в тоже время даже жители самой захудалой деревни, как выяснилось, при проводах в армию прикидывают, в каком ресторане провести сие мероприятиеВ крайнем случае, в кафе, но чтобы поприличнееКто думает о Сирии? Да в рыбновской бане молодые люди, только что армии вернувшиеся, впадают в ступор, когда узнают, что в Рязани существуют зарплаты менее 30 тысИ эти молодые люди, кому сразу удалось начать самостоятельную жизнь с сороковника и выше - не чьи-то протеже, а обычные работяги, СЦБисты с Воскресенского узла, к примеру. Они новости про Сирию не смотрят