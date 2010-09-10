"Эх, дороги..."

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение UNCLE1911 » 24 окт 2016, 20:38

Предатель. Чего прпусту базарить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2020
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 24 окт 2016, 20:50

ivanes писал(а):. Родился,учился,женился.работал в Рязани.
простите..а вертушку вы случайно...не Кирилло-Покровскому двинули?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7210
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение ivanes » 25 окт 2016, 16:21

Двигал и вертушки. Всякое бывает Raider.
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 663
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение DarkHobbit » 02 ноя 2016, 22:30

Док писал(а):Я еду в 7.20 через Семашко по мосту на работу, а в 17.15 - по Есенина через мост обратно. По мне - новая схема движения гораздо лучше. Утром хуже не стало, зато вечером стало гораздо лучше.

)))) Понятное дело. А вот для тех, кто вечером едет со стороны Семашко... Особенно народ, втискивающийся в несколько рядов через все щели со стороны Голенчинского шоссе, доставляет...
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2020
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Raider » 10 мар 2017, 09:27

Проехал вчера через Дядьково...т.к. Куйбышевское шоссе это уже все...оказалось дороги нет нигде...
посмотрел вечером новости по ТВ. Донбасс...Сирия...никто не присматривался какое там покрытие дорог?...а там ведь война идет...бомбят...мне даж завидно стало. У нас ведь войны нет, и дорог нет..парадокс.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1791
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение АЛСНщик » 13 мар 2017, 09:32

Raider писал(а):Проехал вчера через Дядьково...т.к. Куйбышевское шоссе это уже все...оказалось дороги нет нигде...
посмотрел вечером новости по ТВ. Донбасс...Сирия...никто не присматривался какое там покрытие дорог?...а там ведь война идет...бомбят...мне даж завидно стало. У нас ведь войны нет, и дорог нет..парадокс.

Raider, Вы о чём? Народ не для того обзаводился машинами уровня Audi Q7, чтобы страдать за качество дорог :P Это я как лох на "десятке" по кочкам скачу, а в тоже время даже жители самой захудалой деревни, как выяснилось, при проводах в армию прикидывают, в каком ресторане провести сие мероприятие 8) В крайнем случае, в кафе, но чтобы поприличнее :!:
Кто думает о Сирии? Да в рыбновской бане молодые люди, только что армии вернувшиеся, впадают в ступор, когда узнают, что в Рязани существуют зарплаты менее 30 тыс :shock: И эти молодые люди, кому сразу удалось начать самостоятельную жизнь с сороковника и выше - не чьи-то протеже, а обычные работяги, СЦБисты с Воскресенского узла, к примеру. Они новости про Сирию не смотрят :|
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Шварц » 13 мар 2017, 10:29

АЛСНщик писал(а):Народ не для того обзаводился машинами уровня Audi Q7, чтобы страдать за качество дорог :P Это я как лох на "десятке" по кочкам скачу, а в тоже время даже жители самой захудалой деревни, как выяснилось, при проводах в армию прикидывают, в каком ресторане провести сие мероприятие 8) В крайнем случае, в кафе, но чтобы поприличнее :!:


Будешь счастливым (с)... раз уж довелось видеть воочию

Limuzin-AUDI-Q7.jpg


экономический, политический и культурный союза передового рабочего класса и крестьянства России.


т.е то, о чем так долго говорили большевики и разные уклонисты :lol: Большую Смычку... НЭП, фактически :lol:

АЛСНщик писал(а):Кто думает о Сирии? Да в рыбновской бане молодые люди, только что армии вернувшиеся, впадают в ступор, когда узнают, что в Рязани существуют зарплаты менее 30 тыс :shock: И эти молодые люди, кому сразу удалось начать самостоятельную жизнь с сороковника и выше - не чьи-то протеже, а обычные работяги, СЦБисты с Воскресенского узла, к примеру. Они новости про Сирию не смотрят :|


Плохо, оказывается, воспитываешь нашу молодежь... завалил всю политико-воспитательную работу :mrgreen:
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Калистрат
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 июн 2017, 13:14

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение Калистрат » 12 июл 2017, 00:23

Кто хочет увидеть, что такое нет дорог в Рязани, загляните на ул. Энгельса и к ней прилегаемые. Там ремонта не было с времен Октябрьского переворота. Губернаторская колесница застрянет.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: "Эх, дороги..."

Сообщение polpol » Сегодня, 20:41

listen10 писал(а):Зимой через Михайлов отмотать лишних 60 км и не грех. А вот как доехать из Харькова в станицу Луганскаю?

Если хотите проехать по маршруту Харьков-Станица Луганская со всеми удобствами и без лишних переплат, то советую выбрать пассажирскую перевозку на комфортабельном автобусе. Я уже неоднократно ездил по этому маршруту и нравится, что каждая поездка проходила в уютном и чистом салоне просторного автобуса. Чтобы не опоздать или не ждать - посмотрите расписание харьков станица луганская Это позволит вам сэкономить время.
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