Сообщение prohorblear » Сегодня, 18:36

Компания «Зеленая Миля» на профессиональном уровне занимается вывозом и переработкой макулатуры на самых выигрышных для клиента условиях Кроме того, оказывается такая услуга, как дальнейшая переработка, производство сырья По желанию клиента можно выполнить самовывоз Если кипы бумаг на постоянном основе образуются на вашем предприятии, то можно заключить договор, согласно которому специалисты фирмы будут забирать макулатуру в обозначенное время В некоторых случаях «Зеленая Миля» идет на встречу клиентам, предлагая бесплатный вывоз отходов, включая xn--80ajagipdgh5pd xn--80adxhks/ пункт приема макулатуры г москва



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