Покупки

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Покупки

Сообщение VasiLissa » Вчера, 14:41

Кто пользуется кэшбэком во время покупок в интернете?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Покупки

Сообщение Наташа Швец » 56 минут назад

Я недавно стала применять кэшбэк сервис, жаль что раньше о нём не знала, хорошая штука, можно неплохо сэкономить на покупках. На прошлой неделе заказывала себе летнее платье и воспользовалась этим кэшбэк сервисом https://smarty.sale/ua/shops/lamoda_ua Денежка пришла на карту сразу после подтверждения заказа, быстро и главное, что эти деньги можно будет потом ещё раз использовать.
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