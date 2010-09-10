Покупки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупки
Кто пользуется кэшбэком во время покупок в интернете?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Покупки
Я недавно стала применять кэшбэк сервис, жаль что раньше о нём не знала, хорошая штука, можно неплохо сэкономить на покупках. На прошлой неделе заказывала себе летнее платье и воспользовалась этим кэшбэк сервисом https://smarty.sale/ua/shops/lamoda_ua Денежка пришла на карту сразу после подтверждения заказа, быстро и главное, что эти деньги можно будет потом ещё раз использовать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя