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Наташа Швец Гость RZN.info Сообщения: 5 Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56 Re: Покупки Цитата Сообщение Наташа Швец » 56 минут назад Я недавно стала применять кэшбэк сервис, жаль что раньше о нём не знала, хорошая штука, можно неплохо сэкономить на покупках. На прошлой неделе заказывала себе летнее платье и воспользовалась этим кэшбэк сервисом https://smarty.sale/ua/shops/lamoda_ua Денежка пришла на карту сразу после подтверждения заказа, быстро и главное, что эти деньги можно будет потом ещё раз использовать. Вернуться к началу

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