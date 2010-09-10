Где купить коровку на мясо от частника

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Татьяна84
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 13:41

Где купить коровку на мясо от частника

Сообщение Татьяна84 » Сегодня, 13:55

Здравствуйте. Может кто подскажет где можно купить говядину на мясо. Целую тушу купила бы у частника домашнюю.
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