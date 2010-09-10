Где купить коровку на мясо от частника
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Где купить коровку на мясо от частника
Здравствуйте. Может кто подскажет где можно купить говядину на мясо. Целую тушу купила бы у частника домашнюю.
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