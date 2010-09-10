Качаем музыку

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Качаем музыку

Сообщение igor81 » 26 июн 2019, 13:35

На каких сайтах можно бесплатно скачать музыку или послушать?
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Качаем музыку

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 08:38

Вчера в машине обновил плейлист, закачал из сайта https://mp3live.ru/collection/9 подборку, музыка что надо. Во время дороги не отвлекает, наоборот успокаивает как-то. На сайте скачивание бесплатное и можно слушать песни онлайн, пользуйся!
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