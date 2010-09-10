Одежда
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Одежда
Где купить летнюю спец одежду?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Одежда
Смотря какая Вам нужна рабочая одежда. В этом магазине https://mosdef.ru/catalog/katalog_spets ... _letnyaya/ Вы можете посмотреть то, что подходит именно Вам. Но могу сказать, ткань хорошо продувается и в такой одежде Вам будет комфортно, и не жарко. Во всех костюмах много карманов, в которые можно положить разной мелочи для работы. Так что заходите, смотрите и покупайте удобную спецодежду.
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