Одежда

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Одежда

Сообщение Vladlen » Сегодня, 10:01

Где купить летнюю спец одежду?
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Одежда

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 10:46

Смотря какая Вам нужна рабочая одежда. В этом магазине https://mosdef.ru/catalog/katalog_spets ... _letnyaya/ Вы можете посмотреть то, что подходит именно Вам. Но могу сказать, ткань хорошо продувается и в такой одежде Вам будет комфортно, и не жарко. Во всех костюмах много карманов, в которые можно положить разной мелочи для работы. Так что заходите, смотрите и покупайте удобную спецодежду.
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