Дизайн

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Дизайн

Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 17:13

Наша дочка в этом году окончила школу и собирается поступать в Москву в юридическую академию.Мы с мужем не хотим чтоб она жила в общежитии и купили ей однокомнатную квартиру, к сожалению, в ужасном состоянии, но по низкой цене. К её переезду хотим там сделать интересный ремонт, но без помощи специалистов нам не обойтись так как мы живем в другом городе.Кто-то знает проверенных дизайнеров интерьера?
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