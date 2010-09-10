Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 17:13

Наша дочка в этом году окончила школу и собирается поступать в Москву в юридическую академию.Мы с мужем не хотим чтоб она жила в общежитии и купили ей однокомнатную квартиру, к сожалению, в ужасном состоянии, но по низкой цене. К её переезду хотим там сделать интересный ремонт, но без помощи специалистов нам не обойтись так как мы живем в другом городе.Кто-то знает проверенных дизайнеров интерьера?