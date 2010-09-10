Дизайн

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Дизайн

Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 17:13

Наша дочка в этом году окончила школу и собирается поступать в Москву в юридическую академию.Мы с мужем не хотим чтоб она жила в общежитии и купили ей однокомнатную квартиру, к сожалению, в ужасном состоянии, но по низкой цене. К её переезду хотим там сделать интересный ремонт, но без помощи специалистов нам не обойтись так как мы живем в другом городе.Кто-то знает проверенных дизайнеров интерьера?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Дизайн

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 22:14

Загляните на сайт компании https://legko.com/ и ознакомьтесь с их проектами. Мы к ним обращались около полугода назад, когда купили загородный домик. Честно, по началу я скептически отнеслась к этой затеи, больше муж настаивал на разработке дизайна. Но спустя 1,5 месяца я кардинально поменяла свое мнение. Дизайнер Полина разработала мега-крутой интерьер для нашего дома, в котором была и современная мебель, и интересное зонирование, даже люстры на потолках и то смотрелись не как у всех. В конечном итоге мы все воплотили в жизнь и я осталась более чем довольна.
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