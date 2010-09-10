Метаболизм

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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Метаболизм

Сообщение Ангелина Дрябова » 28 июн 2019, 09:27

Сильно ли влияет метаболизм на похудение? Как его ускорить и вообще определить свой тип правильно?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Метаболизм

Сообщение Наташа Швец » 43 минуты назад

Метаболизм имеет непосредственное влияние на скорость похудения, и если у вас он медленный, то худеть вам придется долго и мучительно. К счастью, сейчас можно легко ускорить свой метаболизм всего несколькими шагами. Для начала вам нужно начать дробно питаться и употреблять только полезные продукты, также есть специальные чаи, которые ускоряют процесс.
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