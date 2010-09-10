Метаболизм
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Метаболизм
Сильно ли влияет метаболизм на похудение? Как его ускорить и вообще определить свой тип правильно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Метаболизм
Метаболизм имеет непосредственное влияние на скорость похудения, и если у вас он медленный, то худеть вам придется долго и мучительно. К счастью, сейчас можно легко ускорить свой метаболизм всего несколькими шагами. Для начала вам нужно начать дробно питаться и употреблять только полезные продукты, также есть специальные чаи, которые ускоряют процесс.
Re: Метаболизм
У тех у кого быстрый метаболизм, они не набирают много веса. А вот с медленным похудеть сложно, надо коррекцию фигуры делать.
Re: Метаболизм
derigor писал(а):У тех у кого быстрый метаболизм, они не набирают много веса. А вот с медленным похудеть сложно, надо коррекцию фигуры делать.
Знаю такое, можно кстати ускорить метаболизм. Тогда будет проще похудеть. А если ещё сходить в клинику красоты https://gmt-clinic.ru/ , тогда и ещё быстрее сможете добиться эффекта за счёт современных процедур по коррекции фигуры.
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