Метаболизм
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Метаболизм
Сильно ли влияет метаболизм на похудение? Как его ускорить и вообще определить свой тип правильно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Метаболизм
Метаболизм имеет непосредственное влияние на скорость похудения, и если у вас он медленный, то худеть вам придется долго и мучительно. К счастью, сейчас можно легко ускорить свой метаболизм всего несколькими шагами. Для начала вам нужно начать дробно питаться и употреблять только полезные продукты, также есть специальные чаи, которые ускоряют процесс.
Re: Метаболизм
У тех у кого быстрый метаболизм, они не набирают много веса. А вот с медленным похудеть сложно, надо коррекцию фигуры делать.
Re: Метаболизм
derigor писал(а):У тех у кого быстрый метаболизм, они не набирают много веса. А вот с медленным похудеть сложно, надо коррекцию фигуры делать.
Знаю такое, можно кстати ускорить метаболизм. Тогда будет проще похудеть. А если ещё сходить в клинику красоты https://gmt-clinic.ru/ , тогда и ещё быстрее сможете добиться эффекта за счёт современных процедур по коррекции фигуры.
Re: Метаболизм
Да, от него много что зависит. Степень приложения усилий. Кому то проще из-за этого худеть
Re: Метаболизм
Ангелина Дрябова писал(а):Сильно ли влияет метаболизм на похудение? Как его ускорить и вообще определить свой тип правильно?
Да, с возрастом обмен веществ замедляется и это служит причиной лишних килограммов. Я в 18 лет кушала все подряд, и проблем никаких не было, а вот после 25 они начали вылазить... В общем, набрала прилично, нужно было что-то делать. Как говорится, главное задаться целью и все получится. Очень помог вот этот https://upravlenie-vesom.com курс похудение онлайн Елена Степанова. За два месяца сбросила 8 кг, неплохо? И все это без голода и стресса! Самое главное - научиться жить в гармонии со своим организмом, под чутким сопровождением тренера у меня все получилось!
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