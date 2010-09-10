Метаболизм

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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Метаболизм

Сообщение Ангелина Дрябова » 28 июн 2019, 09:27

Сильно ли влияет метаболизм на похудение? Как его ускорить и вообще определить свой тип правильно?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Метаболизм

Сообщение Наташа Швец » 08 июл 2019, 09:08

Метаболизм имеет непосредственное влияние на скорость похудения, и если у вас он медленный, то худеть вам придется долго и мучительно. К счастью, сейчас можно легко ускорить свой метаболизм всего несколькими шагами. Для начала вам нужно начать дробно питаться и употреблять только полезные продукты, также есть специальные чаи, которые ускоряют процесс.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Метаболизм

Сообщение derigor » 26 июл 2019, 11:54

У тех у кого быстрый метаболизм, они не набирают много веса. А вот с медленным похудеть сложно, надо коррекцию фигуры делать.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Метаболизм

Сообщение gonchar84 » 26 июл 2019, 12:02

derigor писал(а):У тех у кого быстрый метаболизм, они не набирают много веса. А вот с медленным похудеть сложно, надо коррекцию фигуры делать.

Знаю такое, можно кстати ускорить метаболизм. Тогда будет проще похудеть. А если ещё сходить в клинику красоты https://gmt-clinic.ru/ , тогда и ещё быстрее сможете добиться эффекта за счёт современных процедур по коррекции фигуры.
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Метаболизм

Сообщение Сплинтер » 21 авг 2019, 14:43

Да, от него много что зависит. Степень приложения усилий. Кому то проще из-за этого худеть
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Метаболизм

Сообщение TanyaLoy » 23 минуты назад

Ангелина Дрябова писал(а):Сильно ли влияет метаболизм на похудение? Как его ускорить и вообще определить свой тип правильно?


Да, с возрастом обмен веществ замедляется и это служит причиной лишних килограммов. Я в 18 лет кушала все подряд, и проблем никаких не было, а вот после 25 они начали вылазить... В общем, набрала прилично, нужно было что-то делать. Как говорится, главное задаться целью и все получится. Очень помог вот этот https://upravlenie-vesom.com курс похудение онлайн Елена Степанова. За два месяца сбросила 8 кг, неплохо? И все это без голода и стресса! Самое главное - научиться жить в гармонии со своим организмом, под чутким сопровождением тренера у меня все получилось!
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