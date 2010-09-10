Торговая площадка деловых предложений

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Торговая площадка деловых предложений

Сообщение Vita252 » 28 июн 2019, 11:20

Привет всем. Решила заняться своим бизнесом и на данный момент ищу проверенную торговую площадку услуг. Может кто подсказать такую?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Торговая площадка деловых предложений

Сообщение Яно4ка » 28 май 2020, 20:45

Допустим площадку вы создадите и товар начнете свой предлагать, а доставлять чем будете? Вопрос грузоперевозок тоже нужно решать на начальных этапах
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Торговая площадка деловых предложений

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 май 2020, 21:21

Чтобы заниматься подобным вопросом, нужно хоть кое-как в этом разбираться. Без соответствующего опыта Вы рискуете потерять много времени и возможно финансов. Я бы на Вашем месте воспользовался услугами компании https://stelspb.ru/ Сделают все максимально оперативно и с наибольшей выгодой для Вас. Для связи с их менеджером запишите номер +7 (812) 414-46-37
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