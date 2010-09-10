Сообщение Meran » Сегодня, 12:12

Добрый вечер,у меня проблема заказал я пиццу в одном кафе с доставкой,но я прождал 2 часа ее,да и она была не вкусная.Подскажите пожалуйста фирму,которая быстро доставит пиццу на дом,и чтоб она была вкусной ,помогите ребят