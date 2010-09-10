Доставка пиццы
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Доставка пиццы
Добрый вечер,у меня проблема заказал я пиццу в одном кафе с доставкой,но я прождал 2 часа ее,да и она была не вкусная.Подскажите пожалуйста фирму,которая быстро доставит пиццу на дом,и чтоб она была вкусной ,помогите ребят
Re: Доставка пиццы
Просто возьмите и поищите в интернете там очень много информации на сегодняшний день.
Re: Доставка пиццы
Обожаю пиццу, она поднимает мне настроение. Стараюсь хотя бы раз в неделю её кушать, потому её вкус для меня ни с чем не сравним. Я уже знаю, где пицца роллы доставка по нормальным ценам: http://tomago.ru . Хотя я и люблю правильное питание, но понимаю, что иногда можно себе позволить побаловаться.
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