Доставка пиццы

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Доставка пиццы

Сообщение Meran » Сегодня, 12:12

Добрый вечер,у меня проблема заказал я пиццу в одном кафе с доставкой,но я прождал 2 часа ее,да и она была не вкусная.Подскажите пожалуйста фирму,которая быстро доставит пиццу на дом,и чтоб она была вкусной ,помогите ребят
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Доставка пиццы

Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:53

Просто возьмите и поищите в интернете там очень много информации на сегодняшний день.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Доставка пиццы

Сообщение Noone » Сегодня, 20:42

Обожаю пиццу, она поднимает мне настроение. Стараюсь хотя бы раз в неделю её кушать, потому её вкус для меня ни с чем не сравним. Я уже знаю, где пицца роллы доставка по нормальным ценам: http://tomago.ru . Хотя я и люблю правильное питание, но понимаю, что иногда можно себе позволить побаловаться.
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