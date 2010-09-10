Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:13

Привет, мне дети случайно разбили зеркало в ванной , а оно было очень красивым и необычным, и вот теперь я ищу магазин который продает зеркала, если вам не сложно помогите мне с таким магазином.