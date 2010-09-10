Зеркало в ванную
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Зеркало в ванную
Привет, мне дети случайно разбили зеркало в ванной , а оно было очень красивым и необычным, и вот теперь я ищу магазин который продает зеркала, если вам не сложно помогите мне с таким магазином.
Re: Зеркало в ванную
Вы сейчас серьезно, сейчас же очень много компаний, которые этим занимаются, если вы искали то явно очень плохо.
Re: Зеркало в ванную
Привет, сейчас скидки на готовые зеркала в компании зеркала peregorodki17.ru мы как то там покупали и мне теперь уведомления приходят. Вот тоже думаешь зеркало как зеркало,а нет ведь надо повыбираться,вот так и мы обошли наверное магазинов 5 и вот в этом нашли себе зеркало по душе)
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