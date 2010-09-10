Зеркало в ванную

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Зеркало в ванную

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:13

Привет, мне дети случайно разбили зеркало в ванной , а оно было очень красивым и необычным, и вот теперь я ищу магазин который продает зеркала, если вам не сложно помогите мне с таким магазином.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Зеркало в ванную

Сообщение Sumail » Сегодня, 18:53

Вы сейчас серьезно, сейчас же очень много компаний, которые этим занимаются, если вы искали то явно очень плохо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Зеркало в ванную

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 20:45

Привет, сейчас скидки на готовые зеркала в компании зеркала peregorodki17.ru мы как то там покупали и мне теперь уведомления приходят. Вот тоже думаешь зеркало как зеркало,а нет ведь надо повыбираться,вот так и мы обошли наверное магазинов 5 и вот в этом нашли себе зеркало по душе)
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