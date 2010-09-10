Сообщение Dendi1 » Сегодня, 20:45

Привет, сейчас скидки на готовые зеркала в компании зеркала peregorodki17.ru мы как то там покупали и мне теперь уведомления приходят. Вот тоже думаешь зеркало как зеркало,а нет ведь надо повыбираться,вот так и мы обошли наверное магазинов 5 и вот в этом нашли себе зеркало по душе)